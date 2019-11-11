Полиция Гонконга применила огнестрельное оружие против участников митинга
В результате этого один человек получил ранения
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Полиция Гонконга сообщила, что во время операции по разгону митингующих сотрудники полиции прибегли к применению огнестрельного оружия в трех районах города.
В результате, один человек получил ранения.
Ранее в СМИ опубликовали видео, на котором видно, как сотрудник полиции с близкого расстояния стреляет в протестующего.
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ИСТОЧНИК KP.RU