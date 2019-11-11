СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-11T12:14:03+03:00

Асад заявил, что в США официальные лица первыми говорили о поддержке "Аль-Каиды" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сирии отметил, что Штаты планировали использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что американские представители власти первыми стали говорить о поддержке США террористической организации "Аль-Каида"*.

- Начнем с того, что об этом сами, первыми, стали говорить американские официальные лица, такие как Джон Керри, Хиллари Клинтон и многие другие, - отметил сирийский лидер.

Башар Асад в интервью RT заявил, что США планировали использовать данную группировку как инструмент борьбы с СССР.

- Их цель состояла в том, чтобы использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом. Они об этом говорили. Такой вот у них образ действий, - отметил сирийский президент.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Башар Асад рассказал о попытках Запада повлиять на сирийский народ. По словам президента Сирии, западные страны ожидали, что сирийцы поддержат террористов.

* Запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU