Асад заявил, что в США официальные лица первыми говорили о поддержке "Аль-Каиды"
Президент Сирии Башар Асад заявил, что американские представители власти первыми стали говорить о поддержке США террористической организации "Аль-Каида"*.
- Начнем с того, что об этом сами, первыми, стали говорить американские официальные лица, такие как Джон Керри, Хиллари Клинтон и многие другие, - отметил сирийский лидер.
Башар Асад в интервью RT заявил, что США планировали использовать данную группировку как инструмент борьбы с СССР.
- Их цель состояла в том, чтобы использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом. Они об этом говорили. Такой вот у них образ действий, - отметил сирийский президент.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Башар Асад рассказал о попытках Запада повлиять на сирийский народ. По словам президента Сирии, западные страны ожидали, что сирийцы поддержат террористов.
* Запрещенная в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU