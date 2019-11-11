Путин указал на многомиллионные кражи при строительстве "Восточного"
Несмотря на десятки уголовных дел и посадки, хищения средств проекта продолжаются
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Несмотря на возбуждение десятков уголовных дел и массовые посадки в тюрьму, продолжаются многомиллионные хищения средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства.
Он указал на то, что ранее неоднократно высказывал требования по обеспечению строго целевого и прозрачного использования бюджетных средств при реализации крупных проектов, однако навести порядок в полной мере так и не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU