2019-11-11T12:35:27+03:00
Политика

Путин указал на многомиллионные кражи при строительстве "Восточного"

Несмотря на десятки уголовных дел и посадки, хищения средств проекта продолжаются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Несмотря на возбуждение десятков уголовных дел и массовые посадки в тюрьму, продолжаются многомиллионные хищения средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства.

Он указал на то, что ранее неоднократно высказывал требования по обеспечению строго целевого и прозрачного использования бюджетных средств при реализации крупных проектов, однако навести порядок в полной мере так и не удалось.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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