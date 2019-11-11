Почти 1,5 миллиона россиян страдают от алкоголизма

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-11T14:56:46+03:00

Почти 1,5 миллиона человек в России имеют диагноз алкоголизм и алкогольный психоз Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Часть из них имеют еще один диагноз – алкогольный психоз

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Россия вошла в топ-10 самых пьющих стран мира. Наша страна расположилась на седьмом месте. Анализируя данную статистику эксперты сходятся во мнении, что вытрезвители все же нужны. Член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике, ведущий научный сотрудник «Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» Юлия Шевцова назвала число пациентов, которые имеют диагноз алкоголизм и алкогольные психозы в России.

В 2018 году подобные заболевания были у 1 миллиона 594 тысяч человек. Это только люди, которые находились под диспансерным наблюдением. Многие из них пациенты в ремиссии, по правим наблюдать за ними необходимо в течении трех лет.

- В связи со смертью 38 тысяч 254 человека были сняты с учета, - сказала Шевцова ИА «НСН».

Госдума в первом чтении уже приняла законопроект о возрождении вытрезвителей. Депутаты отмечают, что в последние годы стало расти число преступлений, которые совершаются пьяными людьми. Статистика увеличилась почти на треть. К тому же, ежегодно несколько десятков человек замерзают зимой в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU