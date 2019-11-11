Посольство РФ сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США
Подозреваемый в киберпреступлениях россиянин был задержан в Тель-Авиве в конце декабря 2015 года
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Посольство РФ сожалеет о решении Израиля экстрадировать обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова в США. По мнению дипломатов, такой шаг угрожает последовательному развитию отношений двух стран и ставит под сомнение способность местных властей обеспечить безопасность туристов, посещающих еврейское государство.
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ИСТОЧНИК KP.RU