2019-11-11T15:49:09+03:00
Политика

Посольство РФ сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США

Подозреваемый в киберпреступлениях россиянин был задержан в Тель-Авиве в конце декабря 2015 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посольство РФ сожалеет о решении Израиля экстрадировать обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова в США. По мнению дипломатов, такой шаг угрожает последовательному развитию отношений двух стран и ставит под сомнение способность местных властей обеспечить безопасность туристов, посещающих еврейское государство.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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