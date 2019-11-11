2019-11-11T16:20:56+03:00
Политика

Сергей Лавров о ситуации на Украине: «Неонацисты просто правят бал»

Глава МИД России считает, что атаки на мирное население ДНР совершали украинские силовики, которые работают рядом с неонацистскими батальонами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей Лавров высказался о ситуации с неонацизмом в ряде городов ЕвропыСергей Лавров высказался о ситуации с неонацизмом в ряде городов ЕвропыФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России считает, что в европейских странах закрывают глаза на рост неонацизма на Украине. В понедельник 11 ноября Сергей Лавров встретился с выпускниками и студентами ереванских вузов. Выступая перед молодежью российский министр признал, что похожие тенденции есть и в некоторых городах Европы, но в Украине «неонацисты просто правят бал».

-Неонацисты сегодня в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти, - приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр также выразил мнение, что именно неонацистские батальоны в ДНР "работали" вместе с украинской армией. С их участием происходили возможно нападения на мирных граждан. Лавров рассказал, что Россия призывала представителей ОБСЕ в своих отчетах по Донбассу указывать количество жертв и преднамеренных атак на местное население, чтобы можно было понять, на какой стороне больше пострадавших. Только однажды в ОБСЕ составили отчет с указанием этих данных, в сентябре 2017 года.

- Из доклада следует, что в пять раз чаще страдают гражданские и жители и объекты на той стороне, которая находится под контролем самопровозглашенных республик, -сказал глава МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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