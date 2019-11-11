2019-11-11T16:21:16+03:00
Политика

В Госдуме оценили идею Украины принять закон о всеукраинском референдуме

Это не будет гарантировать защиту от националистов
Елена АКИМОВА
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Закон о всеукраинском референдуме может усугубить обстановку в странеЗакон о всеукраинском референдуме может усугубить обстановку в странеФото: REUTERS
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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил планы Верховной рады разработать закон о всеукраинском референдуме. Это нужная инициатива, но она будет работать только в том случае, если общество свободно.

- Сама форма референдума для гражданского общества приемлема, если это общество не запугано, - рассуждает Водолацкий.

В случае с Украиной, данная форма волеизъявления вовсе не станет защитой от давления националистов.

- Нет гарантий, что на нём не начнут править националисты, — сказал депутат RT.

Он так же отметил, что подобные изменения могут привести к ухудшению положения в стране.

Тем не менее, украинские власти настаивают на принятии данного законопроекта. Президент Владимир Зеленский анонсировал, что инициатива о всеукраинском референдуме будет реализована. Это позволит населению страны решать важные вопросы.

Ранее министр иностранных дел России считает, что в европейских странах закрывают глаза на рост неонацизма на Украине. Он так же отметил, что подобные тенденции есть и в других странах Европы, но в Украине «неонацисты просто правят бал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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