В Госдуме оценили идею Украины принять закон о всеукраинском референдуме
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил планы Верховной рады разработать закон о всеукраинском референдуме. Это нужная инициатива, но она будет работать только в том случае, если общество свободно.
- Сама форма референдума для гражданского общества приемлема, если это общество не запугано, - рассуждает Водолацкий.
В случае с Украиной, данная форма волеизъявления вовсе не станет защитой от давления националистов.
- Нет гарантий, что на нём не начнут править националисты, — сказал депутат RT.
Он так же отметил, что подобные изменения могут привести к ухудшению положения в стране.
Тем не менее, украинские власти настаивают на принятии данного законопроекта. Президент Владимир Зеленский анонсировал, что инициатива о всеукраинском референдуме будет реализована. Это позволит населению страны решать важные вопросы.
Ранее министр иностранных дел России считает, что в европейских странах закрывают глаза на рост неонацизма на Украине. Он так же отметил, что подобные тенденции есть и в других странах Европы, но в Украине «неонацисты просто правят бал».
ИСТОЧНИК KP.RU