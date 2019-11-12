2019-11-12T07:01:40+03:00
Экономика

В Саудовской Аравии заявили, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире

По подсчетам компании Saudi Aramco, самая низкая себестоимость «черного золота» из королевства и Кувейта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в РоссииСаудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нефтяная компания Saudi Aramco подсчитала, во сколько обходится добыча «черного золота» в разных странах, и пришла к выводу, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире.

По оценкам аналитиков компании, стоимость добытой на суше нефти российского происхождения составляет примерно 42 доллара за баррель, на морских месторождениях – 44 доллара. В исследовании Saudi Aramco отмечается, что самая низкая себестоимость нефти – в самой Саудовской Аравии и в Кувейте: от 16 до 18 долларов за баррель.

Саудовская компания также сообщает, что дороже, чем в России, добыча «черного золота» обходится в Казахстане (как на сухопутных, так и на морских проектах), на сухопутных проектах в Соединенных Штатах, а также на офшорных проектах в Анголе и Таиланде, в Азербайджане, Индии и Китае. А вот на всем Ближнем Востоке, в Нигерии и Венесуэле нефтедобыча, по оценкам Saudi Aramco, гораздо дешевле.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин обсуждал цены на нефть с властями Саудовской Аравии во время государственного визита в королевство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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