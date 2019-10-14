Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию

СЕГОДНЯ 21:11 2019-10-14T21:34:53+03:00

Путин прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник, 14 октября Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин обсудил цены на нефть с властями Саудовской Аравии в рамках своего государственного визита в королевство. Обмен мнениями прошел успешно и вскоре будет продолжен. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования рынка (энергоносителей - прим.ред.) доказана, она себя подтвердила", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал, что помимо цен на нефть во время государственного визита главы государства в Эр-Рияд обсуждалось также военно-техническое сотрудничество двух стран.

Стороны заключили ряд договоров и контрактов на несколько сотен миллионов. Также Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду охотничьего кречета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737677" frameborder="0"></iframe> Кречет Альфа - подарок Путина королю.

ИСТОЧНИК KP.RU