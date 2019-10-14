Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин обсудил цены на нефть с властями Саудовской Аравии в рамках своего государственного визита в королевство. Обмен мнениями прошел успешно и вскоре будет продолжен. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования рынка (энергоносителей - прим.ред.) доказана, она себя подтвердила", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Сайт kp.ru писал, что помимо цен на нефть во время государственного визита главы государства в Эр-Рияд обсуждалось также военно-техническое сотрудничество двух стран.
Стороны заключили ряд договоров и контрактов на несколько сотен миллионов. Также Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду охотничьего кречета.
Кречет Альфа - подарок Путина королю.
ИСТОЧНИК KP.RU