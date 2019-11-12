Politico: США будут предоставлять помощь другим странам, где поддерживают религиозные меньшинства

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-12T10:34:22+03:00

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В США разрабатывают президентский указ о помощи иностранным государствам. Критерии отбора стран, которым американцы окажут военную и гуманитарную помощь, станет отношение этих государств к религиозным меньшинствам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

- Вице-президент Майкл Пенс всегда рад поддержать религиозную свободу как здесь, у себя дома, так и за рубежом, - сообщила изданию пресс-секретарь Пенса Кэти Уолдмен.

Определять страны для получения помощи будут, ожидается, основываясь на данных Комиссии США по международной религиозной свободе. В эту структуру входят представители не только стран-союзников, например, Саудовская Аравия, но и противников – Иран, многократно попадавший под санкции США.

Издание сообщает, что законопроект может усложнить отношения США с Индией и Египтом.

Ранее Дональд Трамп распорядился вновь сократить лимит по приему беженцев, при этом дал "добро" на прием в Америку 5 тысяч человек из числа преследуемых религиозных меньшинств.

ИСТОЧНИК KP.RU