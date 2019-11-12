Макрон встретится с Трампом до саммита НАТО в Лондоне

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-12T13:06:50+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о скорой встрече. Главы государств проведут переговоры накануне саммита НАТО в Лондоне, который состоится 3-4 декабря. Об этом сообщил лидер европейской республики после телефонного разговора с Трампом.

"Сегодня вечером состоялся отличный телефонный разговор президентом США: [обсудили] Сирию, Иран, НАТО. Было обнаружено много совпадений [во мнениях], и мы решили встретиться в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне", - говорится в посте на странице Макрона в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент Франции дал довольно нелестную оценку нынешнему состоянию военно-политического блока. По словам главы республики, координация между Соединенными Штатами и их союзниками полностью отсутствует, что говорит о "смерти мозга НАТО".

ИСТОЧНИК KP.RU