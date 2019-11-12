В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал поддержал инициативу изымать имущество у друзей коррупционеров. Он отметил, что ничего принципиально нового в документе Конституционного суда нет, а Налоговом кодексе существует замороженная норма об отчете всех граждан России при совершении больших крупных покупок.
По мнению представителя НАК, каждый должен быть готовым к тому, чтобы подтвердить свои доходы при покупке дома или авто.
- Сегодня Конституционный суд только подвел итоговую оценку. А в деле полковника Захарченко суд указал, что нет противоречий закону и нормам, которые позволяют изымать имущество, но только в результате определённых процедур, - пояснил собеседник ИА «НСН».
Собеседник объяснил, что Россия взяла курс на общемировые тренды борьбы с коррупцией.
Ранее Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых.
ИСТОЧНИК KP.RU