В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-12T12:59:33+03:00

В НАК поддержали инициативу изымать имущество у друзей и родственников коррупционеров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперт отметил, что каждый должен быть готов объяснить, откуда у него средства на крупные покупки

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Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал поддержал инициативу изымать имущество у друзей коррупционеров. Он отметил, что ничего принципиально нового в документе Конституционного суда нет, а Налоговом кодексе существует замороженная норма об отчете всех граждан России при совершении больших крупных покупок.

По мнению представителя НАК, каждый должен быть готовым к тому, чтобы подтвердить свои доходы при покупке дома или авто.

- Сегодня Конституционный суд только подвел итоговую оценку. А в деле полковника Захарченко суд указал, что нет противоречий закону и нормам, которые позволяют изымать имущество, но только в результате определённых процедур, - пояснил собеседник ИА «НСН».

Собеседник объяснил, что Россия взяла курс на общемировые тренды борьбы с коррупцией.

Ранее Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых.

ИСТОЧНИК KP.RU