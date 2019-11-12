2019-11-12T10:08:25+03:00
Происшествия

КС счел законным изъятие имущества у родных и друзей коррупционеров

Для иного исхода владельцам вещей нужно доказать, что они приобретены на легальные доходы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Конституционный суд России разрешил обращать в доход государства имущество, принадлежащее родственникам, друзьям и знакомым обвиняемых в коррупции чиновников, при условии, что они не могут подтвердить факт их приобретение на законные доходы. Об этом говорится в решениях на сайте КС по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких.

Подпольный миллионер, его сестра и знакомые считали, что решение о применении к ним норм о контроле за расходами чиновников принято незаконно.

Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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