КС счел законным изъятие имущества у родных и друзей коррупционеров
Конституционный суд России разрешил обращать в доход государства имущество, принадлежащее родственникам, друзьям и знакомым обвиняемых в коррупции чиновников, при условии, что они не могут подтвердить факт их приобретение на законные доходы. Об этом говорится в решениях на сайте КС по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких.
Подпольный миллионер, его сестра и знакомые считали, что решение о применении к ним норм о контроле за расходами чиновников принято незаконно.
Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках
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ИСТОЧНИК KP.RU
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