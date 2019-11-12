Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-12T17:17:17+03:00

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Ольга Алисова, которая в 2017 году сбила насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу.

Скандальное дело получило огласку после того, как по результатам экспертизы, в крови мальчика нашли концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения, пишет RT. Однако спустя некоторое время выяснилось, что эксперт ошибочно выявил в крови ребенка алкоголь.

- Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока, и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове, - говорится в официальном сообщении.

Алисова была признана виновной в трагедии. Ей назначили наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Женщина отсидела весь срок с учётом времени, проведённого в СИЗО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года стало известно о том, что «пьяного мальчика» будет настаивать на эксгумации тела сына. А на компенсацию, полученную от Ольги Алисовой, он планирует купить лекарства для онкобольного малыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU