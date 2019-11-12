«Очень странная статистика»: замминистра финансов опроверг данные о падении спроса на ипотеку

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-12T18:20:03+03:00

За первые девять месяцев года новых кредитов на жилье выдано лишь немногим меньше, чем год назад

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«Странными» назвал заместитель министра финансов Алексей Моисеев данные о том, что за первые три квартала 2019 года выдано всего 350 тысяч новых ипотечных кредитов. Такие цифры приводятся в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Судя по ним, у нас наблюдается резкое падение интереса к ипотеке. Однако все совсем не так.

-У нас есть минимальное падение по сравнению с прошлым годом. Если говорить про ипотеку на новостройки, рост 3%. Некоторое снижение наблюдается на вторичном рынке, но ситуация выравнивается, - заявил замминистра.

У Центробанка статистика действительно несколько другая — объем выдачи ипотечных кредитов за первые девять месяцев 2019 года составил 889,4 тысячи. Это снижение в сравнении с 2018 годом, но не слишком большое.

К тому же сейчас есть тенденция к снижению ставок по ипотеке. Она наблюдается с июня. За это время ЦБ несколько раз понижал ключевую ставку. В последний раз, в конце октября — до 6,5% годовых. Вслед за ставкой ЦБ ползут вниз и ставки по кредитам, включая ипотечные. По данным ЦБ, средняя ставка по фактически выданным кредитам на квартиры в новостройках составила на 1 октября 9,12% (9,35% на 1 сентября). Логично предположить, что более доступные ставки по ипотеке вызовут рост спроса на новые кредиты.