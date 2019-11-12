2019-11-12T18:01:11+03:00
Общество

Адвокат семьи Шимко прокомментировала освобождение женщины, сбившей "пьяного" мальчика

Виктория Данильченко подчеркнула, что находится в недоумении от того, что Ольга Алисова до сих пор не принесла соболезнования семье мальчика
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Это история потрясла всю страну": адвокат семьи Шимко прокомментировала освобождение убийцы "пьяного" мальчика Фото:: Дмитрий Серебряков/ТАСС"Это история потрясла всю страну": адвокат семьи Шимко прокомментировала освобождение убийцы "пьяного" мальчика Фото:: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Во вторник, 12 ноября, стало известно о том, что Ольга Алисова, сбившая в 2017 году "пьяного" шестилетнего мальчика Алешу Шимко, вышла на свободу. По статье "Причинение смерти по неосторожности" женщина провела три года в колонии-поселении и выплатила огромный штраф семье малыша за моральный вред.

Адвокат семейства Шимко, Виктория Данильченко, прокомментировала KP.RU освобождение Алисовой и отметила, что удивлена тому, что за два года женщина не принесла соболезнования семье мальчика.

- Полученный Ольгой Алисовой срок по статье "Причинение смерти по неосторожности" был достаточно значимой мерой - 3 года и огромный штраф за моральный вред, - подчеркнула Данильченко.

Адвокат семьи Шимко заявила, что в 2017 году эта история потрясла всю страну.

- Я и мои коллеги взялись за это дело абсолютно бескорыстно. Но мне до сих пор непонятно, как можно было в последнем слове Алисовой не извиниться, не принести соболезнования семье. А лишь заявить, что за детьми должны следить их родители, согласно конституции РФ, - добавила адвокат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ольга Алисова, сбившая «пьяного мальчика» в Подмосковье, вышла на свободу. Она отсидела весь срок с учетом времени проведенного в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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