2019-11-12T17:30:06+03:00
Происшествия

Ольга Алисова, сбившая «пьяного мальчика» в Подмосковье, вышла на свободу

Она отсидела весь срок с учетом времени проведенного в СИЗО
Анастасия ВАРДАНЯН
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В понедельник, 11 ноября, вышла на свободу Ольга Алисова. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАССВ понедельник, 11 ноября, вышла на свободу Ольга Алисова. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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В понедельник, 11 ноября, вышла на свободу Ольга Алисова, та сама автоледи из громкого дела подмосковного «пьяного мальчика».

- Она дважды подавала прошение на условно-досрочное освобождение. Но они не были одобрены - сообщил «КП» источник в ФСИН России.

По приговору суда, в колонии виновница смертельной аварии, в которой погиб Алеша Шимко, должна была провести три года. Но с учетом времени проведенного в СИЗО, женщина вышла на свободу почти на год раньше.

Как удалось выяснить «КП», Ольга Алисова сейчас живет в Подмосковье, с журналистами женщина общаться наотрез отказалась.

Напомним, 23 апреля 2017-го года в Подмосковье мальчика насмерть сбила автоледи на иномарке. Ольга Алисова десять метров протащила тело ребенка под колесами. Позже экспертиза нашла в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя, это равноценно бутылке водки. После этого история «пьяного мальчика» получила широкий общественный резонанс.

Эксперта Михаил Клейменов, который обнаружил алкоголь в крови шестилетнего мальчика. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперта Михаил Клейменов, который обнаружил алкоголь в крови шестилетнего мальчика.Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти сразу было возбуждено уголовное дело о халатности эксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови шестилетнего мальчика. Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ. Вот только из-за сроков давности наказания ему удалось избежать. При этом его действия признали банальной ошибкой. Тем временем отец мальчика убежден, что виновница ДТП и эксперт были в сговоре.

- Следствие с самого начало пошло неправильным путем. Убежден, что действами они в сговоре и за фальшивую экспертизу с алкоголем он получил взятку, - прокомментировал Роман Шимко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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