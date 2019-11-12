ГИБДД: каждый пятый погибший при ДТП в Калужской области - пешеход

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-12T19:43:34+03:00

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С начала 2019 года в Калужской области погибли 37 пешеходов - это каждая пятая жертва ДТП. Из них лишь восемь человек встретили смерть на пешеходных пешеходах. Такие данные привел начальник управления ГИБДД по Калужской области полковник полиции Алексей Холопов.

"Пешеходы - самые уязвимые участники дорожного движения", - сказал он в общении с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым в эфире Радио "Комсомольская правда".

По словам полковника, особенно опасная ситуация складывается осенью, когда происходит обильное выпадение осадков, затрудняющих видимость на дорогах.

"Пешеходы становятся менее заметными - выбирают темные цветы в одежде, без светоотражающих элементов, что делает их менее заметными", - посетовал Холопов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743396" frameborder="0"></iframe> Каждый пятый погибший при ДТП в Калужской области - пешеход.Начальник управления ГИБДД по Калужской области полковник полиции Алексей Холопов выступил в эфире Радио "Комсомольская правда". Одной из тем обсуждения стала смертность на региональных дорогах

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ИСТОЧНИК KP.RU