ГИБДД: каждый пятый погибший при ДТП в Калужской области - пешеход
С начала 2019 года в Калужской области погибли 37 пешеходов - это каждая пятая жертва ДТП. Из них лишь восемь человек встретили смерть на пешеходных пешеходах. Такие данные привел начальник управления ГИБДД по Калужской области полковник полиции Алексей Холопов.
"Пешеходы - самые уязвимые участники дорожного движения", - сказал он в общении с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым в эфире Радио "Комсомольская правда".
По словам полковника, особенно опасная ситуация складывается осенью, когда происходит обильное выпадение осадков, затрудняющих видимость на дорогах.
"Пешеходы становятся менее заметными - выбирают темные цветы в одежде, без светоотражающих элементов, что делает их менее заметными", - посетовал Холопов.
Каждый пятый погибший при ДТП в Калужской области - пешеход.Начальник управления ГИБДД по Калужской области полковник полиции Алексей Холопов выступил в эфире Радио "Комсомольская правда". Одной из тем обсуждения стала смертность на региональных дорогах
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ИСТОЧНИК KP.RU