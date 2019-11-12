Бундестаг назвал дату рассмотрения поправок к газовой директиве Евросоюза
В Социал-демократической партии Германии заявили, что законопроект будет рассмотрен 13 ноября
Изменить размер текста:
Представители фракции Социал-демократической партии Германии заявили, что Бундестаг в среду, 13 ноября, рассмотрит законопроект, который выводит "Северный поток-2" из-под Газовой директивы ЕС.
В мае этого года в силу вступили поправки к директиве, которые распространяют ряд правил газового законодательства Евросоюза на морские участки трубопроводов, которые идут в союз из третьих стран.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU