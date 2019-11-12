Бундестаг назвал дату рассмотрения поправок к газовой директиве Евросоюза

СЕГОДНЯ 20:42 2019-11-12T20:42:58+03:00

В Социал-демократической партии Германии заявили, что законопроект будет рассмотрен 13 ноября

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Представители фракции Социал-демократической партии Германии заявили, что Бундестаг в среду, 13 ноября, рассмотрит законопроект, который выводит "Северный поток-2" из-под Газовой директивы ЕС.

В мае этого года в силу вступили поправки к директиве, которые распространяют ряд правил газового законодательства Евросоюза на морские участки трубопроводов, которые идут в союз из третьих стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU