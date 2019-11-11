2019-11-11T04:07:58+03:00
Политика

Польша раскритиковала ЕС за поддержку «Северного потока - 2»

Премьер страны считает, что тем самым фактически оплачивалось новое вооружение для российской армии
Мария ИГНАТЬЕВА
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Польша раскритиковала ЕС за поддержку «Северного потока - 2»Польша раскритиковала ЕС за поддержку «Северного потока - 2»Фото: REUTERS
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил страны Евросоюза за поддержку проекта строительства газопровода «Северный поток - 2». По его мнению, ЕС тем самым якобы оплачивает новые вооружения для российской армии.

- Как без обиняков говорят многие люди, благодаря «Северному потоку - 2» на европейские деньги Россия закупает новые вооружения. Так что меня очень разочаровывает тот факт, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств - членов ЕС,- сказал Моравецкий для британской газеты Financial Times.

Политик также отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее называл позиционирование России врагом НАТО немыслимым. По его словам, глава государства якобы находится в другом положении и не чувствует на своей шее "горячее дыхание российского медведя". Польский премьер также заявил, что он якобы приветствует диалог с мирной и демократической Россией. Он отдельно подчеркнул, что сейчас РФ "не мирная и агрессивная".

Отметим, что против «Северного потока - 2» активно выступают США, но Латвия, Литва и Польша. Сайт kp.ru писал, что Европа действительно нуждается в российском газе, поскольку альтернатива - сжиженный американский газ - гораздо дороже. Но, несмотря на это, ряд стран, в том числа США, до сих пор пытаются придумать, как остановить строительство. Дело в том, что они видят в "Северном потоке-2" угрозу своей национальной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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