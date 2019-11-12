2019-11-12T21:22:25+03:00
В мире

Эво Моралес прибыл в Мексику, где ранее ему было предоставлено убежище

Накануне президент Боливии подал в отставку на фоне многочисленных протестов в стране [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Подавший накануне в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику на самолете Gulfstream G 550. Ранее мексиканские власти предоставили политику убежище.

Эво Моралес прибыл в Мексику.В самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо

Сообщается, что кроме Моралеса в самолете находились его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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