Эво Моралес прибыл в Мексику, где ранее ему было предоставлено убежище

СЕГОДНЯ 21:22 2019-11-12T21:22:25+03:00

Накануне президент Боливии подал в отставку на фоне многочисленных протестов в стране [видео]

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Подавший накануне в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику на самолете Gulfstream G 550. Ранее мексиканские власти предоставили политику убежище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743412" frameborder="0"></iframe> Эво Моралес прибыл в Мексику.В самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо

Сообщается, что кроме Моралеса в самолете находились его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

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ИСТОЧНИК KP.RU