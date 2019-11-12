2019-11-12T22:23:44+03:00
В мире

Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос по делу об импичменте Трампа

Марк Эспер был вынужден проявить знание русского языка, отвечая на вопрос журналистов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Пентагона Марк Эспер ответил по-русски на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента США Дональда Трампа.

- No, nyet, nein. Какой язык вам подходит? - заявил Эспер.

Глава Пентагона во время общения с журналистами речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Представители СМИ несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД РФ прокомментировали экстрадицию россиянина Буркова в США
Эво Моралес прибыл в Мексику, где ранее ему было предоставлено убежище
"Русские истребители" получили четыре новейших истребителя Су-35С
Бундестаг назвал дату рассмотрения поправок к газовой директиве Евросоюза
В ГИБДД назвали причины образования очагов аварийности на дорогах
"Не будь лохом": Савченко дала несколько советов Зеленскому, как управлять страной
Госавтоинспекция об идее разрешить разворот через две сплошные: "Дорога такого либерализма не прощает"
ГИБДД: «Только разведение транспортных и пешеходных потоков позволит снизить риск попадания в ДТП»
Опрос: На Украине Доверие к Зеленскому снизилось почти до 60%
Грызлов заявил, что размещение Нацгвардии Украины на участках разведения сил неприемлемо
В Киеве заявили, что препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты
«Очень странная статистика»: замминистра финансов опроверг данные о падении спроса на ипотеку
Адвокат семьи Шимко прокомментировала освобождение женщины, сбившей "пьяного" мальчика
Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»
Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу
В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд
В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна