Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос по делу об импичменте Трампа

СЕГОДНЯ 22:23 2019-11-12T22:23:44+03:00

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Глава Пентагона Марк Эспер ответил по-русски на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента США Дональда Трампа.

- No, nyet, nein. Какой язык вам подходит? - заявил Эспер.

Глава Пентагона во время общения с журналистами речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Представители СМИ несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU