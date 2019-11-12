Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос по делу об импичменте Трампа
Марк Эспер был вынужден проявить знание русского языка, отвечая на вопрос журналистов
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Глава Пентагона Марк Эспер ответил по-русски на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента США Дональда Трампа.
- No, nyet, nein. Какой язык вам подходит? - заявил Эспер.
Глава Пентагона во время общения с журналистами речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Представители СМИ несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.
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ИСТОЧНИК KP.RU