2019-11-12T23:05:12+03:00
Политика

В США подтвердили экстрадицию россиянина Буркова

Ранее в МИД РФ заявили, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МИД РФ прокомментировали экстрадицию россиянина Буркова в США Фото: facebook.com/RusEmbassyIsrВ МИД РФ прокомментировали экстрадицию россиянина Буркова в США Фото: facebook.com/RusEmbassyIsr
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Представитель Минюста США Николь Навас подтвердил информацию об экстрадиции из Израиля в США гражданина РФ Алексея Буркова, обвиняемого в хакерстве. Сейчас мужчина ожидает суда, находясь под стражей.

- Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22 по московскому времени), - прокомментировала американская сторона.

По последней информации, гражданин РФ Алексей Бурков предстал перед судом с США. Мужчине грозит до 30 лет тюрьмы по пяти обвинениям в хакерстве, пишет "РИА-Новости".

Ранее в российском Министерстве иностранных дел выразили сожаление, что израильский суд решил экстрадировать россиянина Алексея Буркова в США.

В ведомстве считают, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран.

Напомним, в декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что израильские власти экстрадировали россиянина Алексея Буркова в США. Верховный суд еврейского государства отклонил апелляцию адвокатов гражданина России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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