Израильские власти экстрадировали россиянина Буркова в США
Израильские власти экстрадировали в Соединенные Штаты арестованного почти четыре года назад по запросу США подозреваемого в хакерских взломах россиянина Алексея Буркова, передает местный телеканал 12 News.
В воскресенье, 10 ноября, Верховный суд еврейского государства отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его выдачу американцам. В решении суда говорится, что просьба России экстрадировать нашего соотечественника на Родину поступила уже после того, как Израиль уже принял решение отправить его в Штаты.
Напомним, накануне российское посольство в Тель-Авиве выразило сожаление в связи с решением выдать Буркова американцам, отметив, что такой шаг «не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения» и под сомнение способность местных властей обеспечить безопасность туристов, приезжающих в Израиль туристов.
Как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой.
А 30 октября израильские СМИ сообщили, что министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам.
ИСТОЧНИК KP.RU