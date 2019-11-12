2019-11-12T02:25:36+03:00
Политика

Израильские власти экстрадировали россиянина Буркова в США

Верховный суд еврейского государства отклонил апелляцию адвокатов гражданина России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россиянин Алексей Бурков в окружении израильских правоохранителей. Фото: facebook.com/RusEmbassyIsrРоссиянин Алексей Бурков в окружении израильских правоохранителей. Фото: facebook.com/RusEmbassyIsr
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Израильские власти экстрадировали в Соединенные Штаты арестованного почти четыре года назад по запросу США подозреваемого в хакерских взломах россиянина Алексея Буркова, передает местный телеканал 12 News.

В воскресенье, 10 ноября, Верховный суд еврейского государства отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его выдачу американцам. В решении суда говорится, что просьба России экстрадировать нашего соотечественника на Родину поступила уже после того, как Израиль уже принял решение отправить его в Штаты.

Напомним, накануне российское посольство в Тель-Авиве выразило сожаление в связи с решением выдать Буркова американцам, отметив, что такой шаг «не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения» и под сомнение способность местных властей обеспечить безопасность туристов, приезжающих в Израиль туристов.

Как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой.

А 30 октября израильские СМИ сообщили, что министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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