Госдепартамент: США обсуждают с Россией репатриацию россиян, примкнувших к ИГ* в Сирии

СЕГОДНЯ 00:57 2019-11-13T01:08:55+03:00

В госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон с Москвой обсуждают репатриацию примкнувших к ИГ* россиян Фото: REUTERS

По словам представителя госдепа, Москва «продемонстрировала определенную заинтересованность в их возвращении»

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Соединенные Штаты обсуждают с представителями России возвращение на Родину россиян, воевавших в Сирии на стороне боевиков ИГ*. Об этом сообщил журналистам на телефонном брифинге во вторник, 12 ноября, высокопоставленный представитель госдепартамента США, уточнив, что речь идет о репатриации не только о террористов, но и их семей.

«Мы также говорим с русскими, есть большое число задержанных и членов их семей. Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии», - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в вопросе репатриации боевиков ИГИЛ* из других стран, наблюдается «слабый прогресс». По словам дипломата, «учитывая, что речь идет о сотнях человек из Западной и Центральной Европы, нас это сильно волнует», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле власти Марокко выдали России примкнувшего к боевикам ИГ* в Сирии уроженца Дагестана.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU