2019-11-13T01:08:55+03:00
Политика

Госдепартамент: США обсуждают с Россией репатриацию россиян, примкнувших к ИГ* в Сирии

По словам представителя госдепа, Москва «продемонстрировала определенную заинтересованность в их возвращении»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон с Москвой обсуждают репатриацию примкнувших к ИГ* россиянВ госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон с Москвой обсуждают репатриацию примкнувших к ИГ* россиянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты обсуждают с представителями России возвращение на Родину россиян, воевавших в Сирии на стороне боевиков ИГ*. Об этом сообщил журналистам на телефонном брифинге во вторник, 12 ноября, высокопоставленный представитель госдепартамента США, уточнив, что речь идет о репатриации не только о террористов, но и их семей.

«Мы также говорим с русскими, есть большое число задержанных и членов их семей. Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии», - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в вопросе репатриации боевиков ИГИЛ* из других стран, наблюдается «слабый прогресс». По словам дипломата, «учитывая, что речь идет о сотнях человек из Западной и Центральной Европы, нас это сильно волнует», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле власти Марокко выдали России примкнувшего к боевикам ИГ* в Сирии уроженца Дагестана.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельских тружениц
В Боливии продолжаются протесты и беспорядки: пострадали 12 человек
Робби Уильямс: «У меня нет мобильного телефона с 2006 года»
В Госдуме ответили на слова Порошенко о Крыме
Трамп снова пригрозил Китаю повысить пошлины
В США подтвердили экстрадицию россиянина Буркова
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос по делу об импичменте Трампа
Эво Моралес прибыл в Мексику, где ранее ему было предоставлено убежище
"Русские истребители" получили четыре новейших истребителя Су-35С
Бундестаг назвал дату рассмотрения поправок к газовой директиве Евросоюза
В ГИБДД назвали причины образования очагов аварийности на дорогах
"Не будь лохом": Савченко дала несколько советов Зеленскому, как управлять страной
Госавтоинспекция об идее разрешить разворот через сплошную: «Дорога такого либерализма не прощает»
ГИБДД: «Только разведение транспортных и пешеходных потоков позволит снизить риск попадания в ДТП»
Опрос: На Украине Доверие к Зеленскому снизилось почти до 60%
Грызлов заявил, что размещение Нацгвардии Украины на участках разведения сил неприемлемо
В Киеве заявили, что препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты
«Очень странная статистика»: замминистра финансов опроверг данные о падении спроса на ипотеку
Адвокат семьи Шимко прокомментировала освобождение женщины, сбившей "пьяного" мальчика
Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»
Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу
В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд
В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна