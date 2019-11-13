2019-11-13T01:35:22+03:00
Политика

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельских тружениц

Женщины, живущие в сельской местности, теперь могут работать 36 часов в неделю без потери зарплаты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельских труженицПрезидент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельских труженицФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для женщин, которые живут и работают в сельской местности.

Документ, опубликованный 12 ноября на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает сокращенный рабочий день для сельских тружениц. Теперь жительницы российских сел и деревень имеют законное право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью в 36 часов – вместо полной 40-часовой. При этом заработная плата останется прежней.

Кроме того, представительницы «слабого» пола получают один раз в месяц дополнительный выходной, тоже без потери зарплаты. А также новым законом предусматривается повышенная оплата труда – в случае, если рабочий день разделен на части.

Как ранее писал сайт kp.ru, норма о 36-часовой рабочей неделе для сельских тружениц существовал с 1990 года, но она не была прописана в Трудовом кодексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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