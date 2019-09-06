Американский генерал назвал «противников» США в космосе

СЕГОДНЯ 05:48 2019-09-06T06:01:42+03:00

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Наибольшую угрозу для космических сил Соединенных Штатов представляют Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Об этом заявил руководитель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд, подчеркнув, что на сегодняшний день «космос — это зона соперничества».

Он отметил, что в девяностые годы, когда Штаты «развёртывали значительное количество сил в космосе», американцы исходили из того, что у них «не будет соперников в космосе».

«В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему», - посетовал американский генерал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что космос – следующая область военных действий всерьез заявил президент США Дональд Трамп, он тогда выразил уверенность, что это «очевидно для всех».

К слову, весной в Пентагоне уже говорвили, что на фоне успехов РФ и КНР США теряют свое «превосходство в космосе».

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ИСТОЧНИК KP.RU