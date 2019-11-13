Задержанный за мелкое хулиганство покончил с собой в отделе полиции Москвы

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-13T09:58:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделении МВД России по району Южное Бутово города Москвы покончил с собой один из задержанных.

Тело мужчины обнаружили после полудня в понедельник, 11 ноября, в специальном помещении, где он содержался без посторонних лиц. Страшную находку сделал дежурный по работе с доставленными в отдел гражданами.

Известно, что 34-летний мужчина оказался в полиции 9 ноября за совершение мелкого хулиганства. Незадолго до смерти его сопроводили в туалетную комнату, после чего досмотрели и оставили в комнате для задержанных.

Труп направлен в Бюро судмедэкспертизы. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, место происшествия частично попало на камеры видеонаблюдения. Начата служебная проверка.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в отделе полиции по столичному району Гольяново также был обнаружен труп. Предполагалось, что лейтенант покончил с собой на рабочем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU