2019-11-13T09:58:36+03:00
Происшествия

Задержанный за мелкое хулиганство покончил с собой в отделе полиции Москвы

Труп направлен на исследование в Бюро судмедэкспертизы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанный провел в отделе полиции несколько днейЗадержанный провел в отделе полиции несколько днейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В отделении МВД России по району Южное Бутово города Москвы покончил с собой один из задержанных.

Тело мужчины обнаружили после полудня в понедельник, 11 ноября, в специальном помещении, где он содержался без посторонних лиц. Страшную находку сделал дежурный по работе с доставленными в отдел гражданами.

Известно, что 34-летний мужчина оказался в полиции 9 ноября за совершение мелкого хулиганства. Незадолго до смерти его сопроводили в туалетную комнату, после чего досмотрели и оставили в комнате для задержанных.

Труп направлен в Бюро судмедэкспертизы. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, место происшествия частично попало на камеры видеонаблюдения. Начата служебная проверка.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в отделе полиции по столичному району Гольяново также был обнаружен труп. Предполагалось, что лейтенант покончил с собой на рабочем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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