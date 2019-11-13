2019-11-13T09:53:58+03:00
Общество

В ФСБ опасаются утечки информации из-за создания единой базы данных россиян

Законопроект, уверены в Службе, нуждается в доработке
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ФСБ считают, законопроект нужно доработатьВ ФСБ считают, законопроект нужно доработатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Единая база данных россиян может обернуться утечками информации о гражданах. Особенные опасения в ФСБ вызывает возможность «слива» данных лиц, находящихся под государственной защитой – это следователи, судьи, прокуроры.

- В законопроекте так и не были учтены замечания, направленные ФСБ еще 24 июля, он «нуждается в доработке, - приводит слова руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы «Коммерсант».

Не поддерживают законопроект в нынешнем виде и в других структурах. Например, исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, тоже считает, что держать данные всех граждан в одном месте опасно. А, кроме того, не понятно, как изменится жизнь россиян после того, как база начнет работать.

- В законопроекте не сказано, каким образом гражданину станет легче от того, что всю информацию о нем соберут в одном месте,- рассуждает Климарев.

Напомним, законопроект о создании единой информационной базы россиян принят в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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