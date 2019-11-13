2019-11-13T12:09:02+03:00
Политика

Украина намерена добиваться компенсации от РФ за "нарушение" конвенций

Сумма причиненных Киеву "убытков" все еще подсчитывается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Елена Зеркаль - глава МИД УкраиныЕлена Зеркаль - глава МИД УкраиныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Украина намерена добиваться выплаты компенсаций от России, которую обвиняют в нарушении международных конвенций. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел незалежной Елена Зеркаль.

Речь идет об иске, поданном Украиной в Международный суд ООН в январе 2017 года на фоне конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Согласно документу, Москва обвиняется в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

"Мы просим суд, во-первых, установить факт нарушения. Во-вторых, прекратить нарушение, а в-третьих, компенсировать все убытки, связанные с этим нарушением", - сказала Зеркаль в ходе брифинга в Киеве.

Она подчеркнула, что убытки еще подсчитываются, и окончательная сумма причиненного Украине ущерба будет озвучена на последнем этапе судебного разбирательства. По мнению главы МИД, Киев уже сумел одержать "победу" на поле международного права и дипломатии.

Россия же еще предстоит представить свои контраргументы по существу, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Украина направила меморандум с обвинениями в Международный суд ООН в июне 2018 года. Тогда у власти еще находился Петр Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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