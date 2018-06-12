Киев обратился в суд ООН, обвинив Россию в финансировании терроризма

СЕГОДНЯ 12:54 2018-06-12T13:49:29+03:00

Также на Украине заявили, что РФ якобы нарушила Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации

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Киев направил в Международный суд ООН меморандум, в котором обвинил Россию в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня – день России – для подачи Меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - написал глава государства в своем Facebook.

Он заявил, что теперь Москва ответит за "все свои противоправные действия", поскольку у Киева есть огромное количество "доказательств" ее неправомерных действий. Речь идет, в частности, о вхождении Крыма в РФ, из которого власти в настоящий момент якобы пытаются выжить украинцев и татар.

Также, по словам Порошенко, именно Россия ответственна за сбитый в Донбассе малайзийский боинг рейса МН-17 и взрывы в Одессе, Харькове и Киеве.

Стоит отметить, что Украина довольно часто винит во всех бедах именно нашу страну. Так, в конце мая глава постоянной делегации незалежной в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила, что Россия якобы разрабатывает химическое и биологическое оружие для "гибридной войны", передает сайт kp.ru.