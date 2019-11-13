Наталья Касперская назвала аргументы против создания цифровых профилей граждан

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-13T15:03:34+03:00

Эксперты выступают против создания единой базы с информацией о россиянах Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект так же не нашел поддержки у ФСБ

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Наталья Касперская раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан. Она поддержала позицию ФСБ России, в службе тоже усмотрели опасность в аккумулировании сведений о населении страны в единой базе.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предположила, что подобная база может стать настоящим маяком для хакеров.

- Крайне опасная идея. Даже несмотря на применение самых современных способов защиты, само хранилище является очень привлекательным для потенциальных взломщиков. Ожидать, что она не будет атакована – невозможно. Единственный способ – делить базу на маленькие кусочки, - комментирует ИА «НСН» Касперская.

К тому же не существует четкой регламентации и механизма сбора сведений из различных ведомств.

- Не ясно кто будет нести ответственность за разглашение персональных данных. Это как с камерами по Москве, к ним имеют доступ операторы, но не ясно подписывали ли специалисты документы о неразглашении информации, несут ли какую-то ответственность за эти данные, - приводит пример Касперская.

Она призвала очень осторожно относиться к идее создания цифровой базы и просчитать все возможные пути развития, «иначе мы окажемся в «цифровом аду», который многократно описан в литературе».

ИСТОЧНИК KP.RU