Украинские силовики приступили к разминированию в Петровском

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-13T15:35:03+03:00

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На участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области украинские силовики приступили к разминированию территории. Об этом сообщил начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Объединенных сил Андрей Агеев.

«Сегодня в 12:00 (13:00 мск) с наступлением пятых суток от начала разведения начато разминирование на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - цитирует Агеева агентство УНН.

Представитель командного пункта также напомнил, что, согласно графику разведения сил, на разминирование даётся до семи суток.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 12 ноября представительство самопровозглашенной Донецкой народной республике в Совместном центре контроля и координации в переговорном процессе сообщили о завершении этапа разведения сил в Петровском. За пределы линии соприкосновения были выведены народная милиция ДНР и войска Национальной гвардии Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU