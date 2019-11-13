Кремль: рано говорить о двухсторонней встрече Путина и Зеленского

13 Нояб. 18:56 2019-11-13T18:56:18+03:00

Песков сообщил, что Москва сейчас делает акцент на саммит в «нормандском формате»

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На данный момент рано говорить о двухсторонней встрече президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита в «нормандском формате». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

«Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату», - сказал представитель Кремля.

Напомним, во вторник, 12 ноября, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил украинскому и российскому лидерам провести переговоры на «нейтральной территории» в Астане. При этом, по словам экс-лидера Казахстана, Зеленский уже ответил согласием. В Кремле в свою очередь подтвердили, что Путин «никогда не отказывается от встреч». Тогда Дмитрий Песков сообщил, что президент России является сторонником «реанимации отношений» с Украиной, однако также обратил внимание на необходимость подготовки встречи нормандского формата.

ИСТОЧНИК KP.RU