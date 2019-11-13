2019-11-13T18:59:00+03:00
Экономика

Россияне начинают копить деньги после 50 лет

До этого времени многие стараются не отказывать себе в привычных тратах
Елена АКИМОВА
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Эксперты посчитали, что экономить на пенсию люди начинают после 50 летЭксперты посчитали, что экономить на пенсию люди начинают после 50 летФото: Мария ЛЕНЦ
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Россияне задумываются о предстоящей пенсии и начинают копить деньги только после 50 лет. К такому выводу пришли в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) Сбербанка, проанализировал финансовое поведение клиентов.

Статистика показала, что даже в предпенсионном возрасте люди не спешат отказывать себе в путешествиях и крупных тратах, а о предстоящем выходе на заслуженный отдых задумываются, когда до события остается не так много времени.

Сокращать расходы на досуг начинают после 40 лет, до этого возраста люди регулярно посещают бары и кафе. В возрастной категории от 50–55 лет, таких чуть больше четверти, а среди 55–60-летних — только 19,8%.

Статья расходов на кино, концерты и развлекательные мероприятия имеется у трети молодых россиян, в то время как у 50-55-летних – в 11,9% случаев, а в лиц более старшего возраста – в 9 процентах.

Что касается путешествий, то после 50 лет траты на них сокращаются вдвое, а после 64 — в десять раз. Если до 40 лет регулярно осваивать туристические маршруты могут 30% людей, то к 64 годам эта цифра сокращается до 6,7%.

Скорее всего, сэкономленные средства идет на сбережения. Статистика по вкладам совсем противоположна статистике экономии, пишет газета "Известия".

Среди населения до 40 лет деньги на депозите имеют 13% респондентов, то среди 50-55-летних уже 28,7%, а среди тех, кто находится в возрастной категории от 55 до 60 лет - 29%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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