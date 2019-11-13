2019-11-13T20:04:30+03:00
Политика

Эксперт объяснил стремление ввести рынок земли на Украине

Это приведет к падению рейтингов президента и его команды
Елена АКИМОВА
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На Украине могут разрешать продавать сельскозяйственные землиНа Украине могут разрешать продавать сельскозяйственные землиФото: REUTERS
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Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник оценил идею продавать сельскохозяйственные земли на Украине. Верховная рада уже решила поддержать данный законопроект и это может привести к падению рейтингов президента и его команды.

- Я был уверен, что за законопроект проголосуют 235 депутатов, а вышло 240. Вся политическая борьба вокруг этой истории еще впереди,- рассуждает эксперт.

Он так же отметил, что подобное нововведение будет негативно встречено обществом.

- Это приведет к падению рейтингов главы государства. 65—80% украинцев не поддерживают такое бесконтрольное открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, — комментирует RT Руслан Бортник.

Основной страх украинцев – это то, что на земли страны смогут претендовать иностранные компании.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Украины предложил отменить существовавший в течение 14 лет мораторий на продажу земли. В правительстве Украины сообщали, что планируют, что землю разрешено будет продавать уже со следующего года.

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года будет разрешено приобретать права собственности на землю украинским гражданам и юрлицам, а также, в порядке исключения, гражданам или компаниям, в том числе иностранным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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