Посольство России направило в МИД Великобритании ноту из-за заявления главы британского Генштаба

13 Нояб. 21:30 2019-11-13T21:30:19+03:00

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Посольство России направило в Министерство иностранных дел Великобритании ноту в связи с заявлениями начальника британского Генштаба генерала Ника Картера о том, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну». Об этом говорится в комментарии пресс-службы диппредставительства.

«12 ноября посольство направило ноту в МИД Великобритании в связи с высказываниями начальника Штаба обороны Великобритании генерала Николаса Картера 10 ноября в ходе телепередачи "Шоу Эндрю Марра" на канале BBC1 и в статье в газете "Sunday Telegraph" с провокационным заголовком "Безрассудная Россия может случайно начать новую войну"», - говорится в комментарии.

Как сообщили в посольстве, в ноте обращают внимание на желание Картера создать у зрителей и читателей впечатление, будто политика Москвы может привести к вооруженной конфронтации с Великобританией. Также отмечается, что законные действия, такие как содействие правительству Сирии в борьбе с терроризмом или осуществление гуманитарных проектов в Африке, генерал преподносит как угрозу безопасности для Великобритании.

Отметим, что Картер и ранее сообщил о росте «российской угрозы» и призывал Запад обратить внимание на опасность влияния России на третьи страны.

ИСТОЧНИК KP.RU