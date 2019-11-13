Бундестаг принял поправку к газовой директиве Евросоюза
В среду, 13 ноября, В Германии Бундестаг принял законопроект, который выводит газопровод «Северный поток-2» из-под газовой директивы Европейского Союза. Решение утвердили простым большинством голосов
Как ранее писал сайт kp.ru, о рассмотрении проекта закона в немецком парламенте сообщили Представители фракции Социал-демократической партии Германии. Согласно документу, газопровод не попадет под действие директивы, поскольку был построен гораздо раньше.
«"Северный поток - 1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока - 2" "должны применяться законодательные правила, чтобы был возможен "анбандлинг" на отрезке в 12 морских миль"», - отметили в комитете по экономике и энергетике.
Контролировать исполнение будет Федеральное сетевое агентство.
Напомним, в мае этого года в силу вступили поправки к директиве Евросоюза, которые распространяли ряд правил газового законодательства на морские участки трубопроводов, идущие в ЕС из третьих стран.
ИСТОЧНИК KP.RU