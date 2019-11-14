2019-11-14T12:32:40+03:00
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

Стало известно о втором погибшем, именно он и открыл стрельбу [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Благовещенске произошла стрельба в колледже, есть жертвы и раненыеВ Благовещенске произошла стрельба в колледже, есть жертвы и раненыеФото: Кадр видео
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К этому часу в Интернете появилось видео с места ЧП в Благовещенске, где в четверг утром произошла стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Запись сделана из окна расположенного рядом со зданием учебного заведения магазина.

«Вот такая, ребята, у нас обстановка… Мамочки, как страшно!» - говорит женский голос за кадром.

Автор видео отмечает, что пока неизвестно, сколько детей пострадали, и добавляет, что в магазине спрятали девочку.

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

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Кроме того, к этому часу стало известно, что погибли два человека, а не один, как сообщалось ранее. По данным полиции, именно он и открыл стрельбу, а когда стражи порядка прибыли в колледж, заперся в аудитории и покончил с собой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по предварительным данным, пострадали трое: ранены два подростка и один взрослый. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики «Скорой помощи».

Студент открыл огонь в Амурском колледже.Видео с места событий

ИСТОЧНИК KP.RU

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