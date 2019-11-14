Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
К этому часу в Интернете появилось видео с места ЧП в Благовещенске, где в четверг утром произошла стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Запись сделана из окна расположенного рядом со зданием учебного заведения магазина.
«Вот такая, ребята, у нас обстановка… Мамочки, как страшно!» - говорит женский голос за кадром.
Автор видео отмечает, что пока неизвестно, сколько детей пострадали, и добавляет, что в магазине спрятали девочку.
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Кроме того, к этому часу стало известно, что погибли два человека, а не один, как сообщалось ранее. По данным полиции, именно он и открыл стрельбу, а когда стражи порядка прибыли в колледж, заперся в аудитории и покончил с собой.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по предварительным данным, пострадали трое: ранены два подростка и один взрослый. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики «Скорой помощи».
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ИСТОЧНИК KP.RU