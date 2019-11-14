14 Нояб. 09:55 2019-11-14T09:55:53+03:00

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В Госдуме предложили возродить лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). В данных учреждениях будут возвращать к жизни тех, кто имеет зависимость от алкоголя.

Предложение поступило от Геннадия Онищенко и он готов приступить к разработке соответствующего документа, но при условии, если инициатива будет одобрена.

Депутат отмечает, что в стране сейчас более 3 млн человек имеют установленный диагноз «алкоголизм». При этом большое количество россиян не состоят на учете, но имеют проблемы со спиртным. Эта зависимость вредит не только им самим, но и членам семьи.

- Такие граждане требуют принудительного лечения с изоляцией, — рассуждает парламентарий.

Он напомнил, что в СССР было два типа ЛТП: первый предназначался исключительно для осужденных, а второй — профилактории при психиатрических больницах.

Возвращение подобных учреждений позволит внести вклад в борьбу с алкоголизмом в стране, но эффективными подобные учреждения будут при условии, что их финансирование возложат не только на государство, но и на пациентов- услуги для них будут платными.

В Минздраве «Известиям» сказали, что инициатива в ведомство не поступала. Но при этом медики напомнили, что применение ЛТП не до конца соответствует действующему законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU