2019-11-14T11:14:24+03:00
В мире

Трамп заявил, что опубликует стенограмму еще одного телефонного разговора с Зеленским

По словам президента США, данный разговор состоялся еще в апреле этого года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил, что опубликует стенограмму еще одного телефонного разговора с ЗеленскимТрамп заявил, что опубликует стенограмму еще одного телефонного разговора с ЗеленскимФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские СМИ сообщают, что лидер США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 14 ноября, собирается опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским.

- Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг, стенограмму другого звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете, - подчеркнул американский политик.

Трамп добавил, что хочет выяснить имя осведомителя, который написал на него жалобу из-за июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Американский лидер считает, что он предоставил «очень много некорректной информации», пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября США опубликовали стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Этот телефонный разговор стал причиной начала процедуры импичмента американского лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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