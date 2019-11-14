14 Нояб. 10:08 2019-11-14T11:14:24+03:00

Трамп заявил, что опубликует стенограмму еще одного телефонного разговора с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам президента США, данный разговор состоялся еще в апреле этого года

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Американские СМИ сообщают, что лидер США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 14 ноября, собирается опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским.

- Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг, стенограмму другого звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете, - подчеркнул американский политик.

Трамп добавил, что хочет выяснить имя осведомителя, который написал на него жалобу из-за июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Американский лидер считает, что он предоставил «очень много некорректной информации», пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября США опубликовали стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Этот телефонный разговор стал причиной начала процедуры импичмента американского лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU