2019-11-14T11:22:56+03:00
В мире

Россия, Китай и Индия планируют создать аналог международной платежной системы SWIFT

Новая система поможет проще вести торговлю между странами в случае введения новых санкций США
Юлия САЛЬНИКОВА
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К российской платежной системе могут подключить свои системы Китай и ИндияК российской платежной системе могут подключить свои системы Китай и ИндияФото: REUTERS
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Россия может создать совместную с Китаем и Индией международную платежную систему, аналог SWIFT. Об этом пишет издание The Economic Times со ссылкой на источники. И хотя официально о разработке ни одна из стран не заявляла, но представителей указанного издания есть информация, что о платежной системе пойдет речь в рамках саммита БРИКС, в котором принимают участие главы стран Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Новая система может быть полезна странам в случае усиления американских санкций, тогда страны смогут гораздо проще вести торговлю. В России системе передачи финансовых данных уже разработана Банком России. Планируется, что к ней подключат китайскую систему межбанковских переводов. В Индии такой системы нет, но идет работа над проектом. Лидер страны сообщил о готовности тоже присоединиться к этой платформе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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