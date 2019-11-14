Россия, Китай и Индия планируют создать аналог международной платежной системы SWIFT

14 Нояб. 11:20 2019-11-14T11:22:56+03:00

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Россия может создать совместную с Китаем и Индией международную платежную систему, аналог SWIFT. Об этом пишет издание The Economic Times со ссылкой на источники. И хотя официально о разработке ни одна из стран не заявляла, но представителей указанного издания есть информация, что о платежной системе пойдет речь в рамках саммита БРИКС, в котором принимают участие главы стран Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Новая система может быть полезна странам в случае усиления американских санкций, тогда страны смогут гораздо проще вести торговлю. В России системе передачи финансовых данных уже разработана Банком России. Планируется, что к ней подключат китайскую систему межбанковских переводов. В Индии такой системы нет, но идет работа над проектом. Лидер страны сообщил о готовности тоже присоединиться к этой платформе.

ИСТОЧНИК KP.RU