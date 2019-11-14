Американцам на МКС починили кухню

14 Нояб. 12:22 2019-11-14T13:21:40+03:00

В течение некоторого времени на станции не работал нагреватель воды

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В НАСА сообщили, что астронавты починили кухню на американском сегменте МКС где ранее не работал нагреватель воды.

В октябре стало известно о том, что из-за короткого замыкания астронавты не смогут пользоваться кухней в модуле Unity.

Сначала они ходили за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда", а после перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny.

- Отключение было вызвано кухонным источником питания. Астронавты заменили источник питания на запасной…, переместили нагреватель воды обратно на кухню, - отметил представитель НАСА, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск «Прогресса». НА МКС грузовой корабль отправится 1 декабря. Раньше планировалось, что это случится 6 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU