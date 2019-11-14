2019-11-14T16:40:10+03:00
Происшествия

В СК возбудили уголовное дело из-за плохой охраны колледжа в Благовещенске

Охранник не имел разрешения на работу в таком учреждении
Юлия САЛЬНИКОВА
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Студент расстрелял однокурсниковСтудент расстрелял однокурсников
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В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту «необеспечения надлежащей охраны» в колледже Благовещенска. Утром 14 ноября в одной из аудиторий произошла стрельба. Огонь по однокурсникам открыл 19-летний студент, которого до этого выгнали из аудитории за опоздание. В колледж он вернулся с ружьем, на которое весной 2019 года парень получил разрешение. Он спокойно пронес оружие мимо охраны и собрал в туалете.

В результате происшествия погиб один человек. Трое ранены. Информацию о гибели одного из пострадавших в минздраве не подтвердили – молодой человек находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства из хулиганских побуждений. Мотивы стрелка выяснят следователи, из центрального аппарата СК в Благовещенск глава ведомства Александр Бастрыкин направил криминалистов.

Также возбуждено еще одно дело, но уже из-за плохой охраны колледжа. Известно, что охранник в учреждении работал без разрешения, как сообщает ТАСС. У него не было необходимого разряда.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

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ИСТОЧНИК KP.RU

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