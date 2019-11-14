2019-11-14T16:24:22+03:00
В мире

Следователи ищут свидетелей , которые могут знать, кто приказал сбить MH17

Сообщается, что суд над подозреваемыми в крушении самолета начнется 9 марта 2020 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Следователи ищут свидетелей , которые могут знать, кто приказал сбить MH17Следователи ищут свидетелей , которые могут знать, кто приказал сбить MH17Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Представители Международной следственной группы за четыре месяца до суда вновь ищут свидетелей, которые могли бы предоставить новую информацию по крушению малайзийского Boeing в небе над Украиной в 2014 году.

Также сообщается, что суд над подозреваемыми в крушении авиасудна начнется 9 марта 2020 года.

- JIT, в составе которой с 2014 года сотрудничают Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерланды, выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования, - говорится в официальном сообщении.

Следователи собирают сведения о тех, кто отдавал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиасудно.

Напомним, на борту самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, все они погибли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом стало известно о том, что агенты ФБР хотели забрать черные ящики малайзийского Боинга. Голландский журналист со ссылкой на экспертов из Малайзии утверждает, что Украина подделала доказательства по сбитому лайнеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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