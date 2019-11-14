Благовещенского стрелка посмертно проверят на вменяемость

14 Нояб. 16:04 2019-11-14T16:04:43+03:00

В СК сообщили, что экспертиза позволит установить психологические особенности человека и мотивы его действий

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Следственный комитет проведет посмертную психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость студенту, который открыл огонь по своим сокурсникам в колледже Благовещенска. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Представитель СК уточнила, что экспертиза позволит установить психологические особенности человека и мотивы его действий.

Напомним, утром в четверг, 14 ноября, 19-летней студент пронес в Амурский колледж ружье, позже собрал оружие в туалете и отправился убивать своих сокурсников. Очевидцы происшествия сообщили, что все могло произойти из-за того, что молодого человека выгнали из аудитории за опоздание.

Ранее Петренко сообщила, что по делу о стрельбе был задержан сотрудник ЧОПа, охраняющего колледж Благовещенска. Более того, по данному инциденту в общей сложности возбуждено три уголовных дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU