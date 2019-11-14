Благовещенского стрелка посмертно проверят на вменяемость
Следственный комитет проведет посмертную психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость студенту, который открыл огонь по своим сокурсникам в колледже Благовещенска. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Представитель СК уточнила, что экспертиза позволит установить психологические особенности человека и мотивы его действий.
Напомним, утром в четверг, 14 ноября, 19-летней студент пронес в Амурский колледж ружье, позже собрал оружие в туалете и отправился убивать своих сокурсников. Очевидцы происшествия сообщили, что все могло произойти из-за того, что молодого человека выгнали из аудитории за опоздание.
Ранее Петренко сообщила, что по делу о стрельбе был задержан сотрудник ЧОПа, охраняющего колледж Благовещенска. Более того, по данному инциденту в общей сложности возбуждено три уголовных дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU