2019-11-14T16:38:19+03:00
Происшествия

Стрельба в колледже Благовещенска: возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников

Ранее следователи возбудили дела об убийстве и плохой организации охраны учреждения
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Убийство произошло утром 14 ноябряУбийство произошло утром 14 ноябряФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Возбуждено третье уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, дело квалифицировали как халатность сотрудников. В здании, где произошло убийство не было рамочного металлодетектора.

Кроме того корпус охранял сотрудник ЧОП, у которого не было разрешения на такой вид работы. Мужчина пропустил 19-летнего студента, который пронес в сумке ружье. Позже парень собрал оружие в туалете и отправился убивать. Он расстрелял однокурсников после того, как его выпроводили из аудитории за опоздание. Один человек погиб, еще трое – в больнице. Стрелок покончил с собой.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

00:00
00:00

- По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса, - сообщили в СК РФ.

Руководство колледжа допрашивают следователи. Для расследования в Благовещенск из центрального аппарата СК прибыли по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина криминалисты.

В общей сложности следователи возбудили три уголовных дела после происшествия в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства: по факту убийства из хулиганских побуждений, по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также по факту халатности.

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

00:00
00:00

Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты