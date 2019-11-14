Стрельба в колледже Благовещенска: возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников
Возбуждено третье уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, дело квалифицировали как халатность сотрудников. В здании, где произошло убийство не было рамочного металлодетектора.
Кроме того корпус охранял сотрудник ЧОП, у которого не было разрешения на такой вид работы. Мужчина пропустил 19-летнего студента, который пронес в сумке ружье. Позже парень собрал оружие в туалете и отправился убивать. Он расстрелял однокурсников после того, как его выпроводили из аудитории за опоздание. Один человек погиб, еще трое – в больнице. Стрелок покончил с собой.
Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске
- По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса, - сообщили в СК РФ.
Руководство колледжа допрашивают следователи. Для расследования в Благовещенск из центрального аппарата СК прибыли по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина криминалисты.
В общей сложности следователи возбудили три уголовных дела после происшествия в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства: по факту убийства из хулиганских побуждений, по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также по факту халатности.
Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске
Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов
ИСТОЧНИК KP.RU