Стрельба в колледже Благовещенска: возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников

14 Нояб. 13:24 2019-11-14T16:38:19+03:00

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Возбуждено третье уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, дело квалифицировали как халатность сотрудников. В здании, где произошло убийство не было рамочного металлодетектора.

Кроме того корпус охранял сотрудник ЧОП, у которого не было разрешения на такой вид работы. Мужчина пропустил 19-летнего студента, который пронес в сумке ружье. Позже парень собрал оружие в туалете и отправился убивать. Он расстрелял однокурсников после того, как его выпроводили из аудитории за опоздание. Один человек погиб, еще трое – в больнице. Стрелок покончил с собой.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

- По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса, - сообщили в СК РФ.

Руководство колледжа допрашивают следователи. Для расследования в Благовещенск из центрального аппарата СК прибыли по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина криминалисты.

В общей сложности следователи возбудили три уголовных дела после происшествия в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства: по факту убийства из хулиганских побуждений, по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также по факту халатности.

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743707" frameborder="0"></iframe> Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов

ИСТОЧНИК KP.RU