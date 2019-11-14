14 Нояб. 16:16 2019-11-15T12:02:18+03:00

По делу о стрельбе в Благовещенске задержан гендиректор ЧоПа Фото: Кадр видео

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По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан Сергей Андрющенко, генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А», которая отвечала за учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель следственного ведомства Светлана Петренко сообщила, что в связи со стрельбой в колледжи был задержан сотрудник ЧОПа, который пропустил 19-летнего студента с ружьем в сумке.

Напомним, утром в четверг, 14 ноября, молодой студент пронес с собой в колледж оружие и открыл огонь по своим сокурсникам. Очевидцы сообщили, что поводом для такого поведения молодого человека могло стать то, что его выгнали с лекции за опоздание.

В Следственном комитете сообщили, что студенту проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость, чтобы понять мотивы его действий.

Сканворды отгадывать? Зачем в колледжах, школах и детсадах ЧОПовцы, если мимо них спокойно проходят маньяки и убийцы 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU