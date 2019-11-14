14 Нояб. 15:43 2019-11-15T12:01:47+03:00

По делу о стрельбе в Благовещенске задержан охранник колледжа Фото: Кадр видео

В общей сложности следователи возбудили три уголовных дела после происшествия в Амурском учебном заведении

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По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОПа, охраняющего учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что у мужчины не было разрешения на такой вид деятельности.

Охранник пропустил 19-летнего студента, который пронес с собой в сумке ружье, а позже собрал оружие в туалете и пошел стрелять в своих сокурсников.

Сканворды отгадывать? Зачем в колледжах, школах и детсадах ЧОПовцы, если мимо них спокойно проходят маньяки и убийцы 00:00 00:00

Как писал ранее сайт kp.ru, по факту стрельбы в учебном заведении было возбуждено три уголовных дела: по факту убийства из хулиганских побуждений, по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также по факту халатности. На данный момент следователи допрашивают руководство колледжа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU