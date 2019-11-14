2019-11-15T12:01:47+03:00
Происшествия

По делу о стрельбе в Благовещенске задержан охранник колледжа

В общей сложности следователи возбудили три уголовных дела после происшествия в Амурском учебном заведении
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По делу о стрельбе в Благовещенске задержан охранник колледжаПо делу о стрельбе в Благовещенске задержан охранник колледжаФото: Кадр видео
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По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОПа, охраняющего учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что у мужчины не было разрешения на такой вид деятельности.

Охранник пропустил 19-летнего студента, который пронес с собой в сумке ружье, а позже собрал оружие в туалете и пошел стрелять в своих сокурсников.

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Как писал ранее сайт kp.ru, по факту стрельбы в учебном заведении было возбуждено три уголовных дела: по факту убийства из хулиганских побуждений, по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также по факту халатности. На данный момент следователи допрашивают руководство колледжа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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