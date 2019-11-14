По делу о стрельбе в Благовещенске задержан охранник колледжа
По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОПа, охраняющего учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко.
В ведомстве уточнили, что у мужчины не было разрешения на такой вид деятельности.
Охранник пропустил 19-летнего студента, который пронес с собой в сумке ружье, а позже собрал оружие в туалете и пошел стрелять в своих сокурсников.
Сканворды отгадывать? Зачем в колледжах, школах и детсадах ЧОПовцы, если мимо них спокойно проходят маньяки и убийцы
Как писал ранее сайт kp.ru, по факту стрельбы в учебном заведении было возбуждено три уголовных дела: по факту убийства из хулиганских побуждений, по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также по факту халатности. На данный момент следователи допрашивают руководство колледжа.
Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку
ИСТОЧНИК KP.RU