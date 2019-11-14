Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет во второй половине декабря

14 Нояб. 16:22 2019-11-14T16:49:31+03:00

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Большая ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина состоится во второй половине декабря. О точной дате проведения мероприятия пока не сообщается.

Напомним, в прошлом году общение Путина с журналистами продлилось 3 часа 43 минуты. президент РФ успел ответить на 66 вопросов представителей зарубежных и российских СМИ.

В Кремле также добавили, что Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию в 2020 году. Точная дата пока также не определена.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несмотря на довольно насыщенное общение российского лидера Владимира Путина с журналистами в прошлом году, оно не стало самым длительным. К примеру, в 2008 году президент отвечал на все интересующие общественность вопросы на протяжении 4 часов 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU